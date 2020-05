Coronavirus | Le résumé du jeudi 7 mai

Voici les sujets qui ont retenu l’attention en ce jeudi 7 mai 2020.

Report du déconfinement à Montréal

Le premier ministre François Legault a annoncé que la réouverture des commerces, des écoles et des services de garde dans le Grand Montréal était reportée au 25 mai.

Décès au Québec | «On est en train de rejoindre l’Italie» - Dr Amir Khadir

«On n'a aucune marge de manoeuvre» -Dr Marquis

Le retour du golf | Pas tout de suite, mais bientôt?

Ainés à risque

60 ou 70 ans?

Volte-face du gouvernement au sujet des dangers pour le personnel scolaire | «Ce n’est pas rassurant» -Véronique Hivon

Crise dans les CHSLD

Québec accorde une nouvelle prime salariale pouvant aller jusqu’à 1000$ par mois aux employés des CHSLD, des résidences privées et des hôpitaux montréalais qui travaillent dans les zones rouges.

La bureaucratie à son meilleur! Alors que François Legault ne cesse de répéter que le réseau de la santé manque cruellement d’employés, une infirmière auxiliaire nouvellement diplômée est incapable de dénicher un emploi !

Retour en classe

Est-ce vraiment pertinent de rouvrir les écoles au Québec ? Écoutez les points de vue de Jean-François Roberge, ministre de l’Éducation et de Sylvain Mallette, président de la Fédération autonome de l’enseignement.

Coronavirus et économie

Selon Pierre-Yves Mc Sween, les aînés semblent avoir été oublié par le gouvernement fédéral en termes d’aide financière.

Mauvaise nouvelle pour le fleuron québécois. ALDO se place à l'abri de ses créanciers

Faits divers

La Sûreté du Québec a arrêté deux personnes en lien avec sept incendies de tours de communication cellulaire. Les explications de Marie-Laurence Delainey.

Les recettes des chefs

«Le menu fête des mères»

Insolite

Un Montréalais de 15 ans est devenu, jeudi, le plus jeune auteur principal d’une étude publiée dans le prestigieux New England Journal of Medecine



Paul Arcand prend des nouvelles de …

L’invité de Paul Arcand, jeudi, était le réalisateur, scénariste et producteur, Denys Arcand.