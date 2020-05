Paul Arcand prend des nouvelles de... Denys Arcand

Réalisateur, scénariste et producteur, Denys Arcand prépare un scénario durant son confinement.

Parlant de scénarios, certains de ses films, dont les Invasions barbares et l'Âge des ténèbres prévoyaient déjà le marasme bureaucratique québécois et les problèmes moraux et sanitaires à l'intérieur des centres de soins de longue durée.

Il en a d'ailleurs discuté avec Paul Arcand, jeudi matin.