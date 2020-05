CS anglophones et retour en classe | «Ce n’est pas le moment pour lancer des flèches au gouvernement» - Lise Ravary

Au micro de Paul Arcand, Lise Ravary a exprimé son agacement face à l’attitude des commissions scolaires anglophones quant au retour en classe décrété par le gouvernement Legault.

Vendredi dernier, les commissions scolaires anglophones ont fait parvenir une missive au ministre de l’Éducation, Jean-François Roberge, pour l’aviser qu’elles rouvriraient leurs écoles primaires que lorsqu’elles jugeraient la situation sécuritaire.

Quelques jours plus tard, le ministre a mis son point sur la table : les écoles anglophones devront se plier aux directives gouvernementales et devront être ouvertes le 19 mai pour celles du Grand Montréal et le 11 mai pour toutes les autres de la province.