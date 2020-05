Date butoir pour confirmer le retour de vos enfants en classe | «On est sur le qui-vive»

«Ils vont rentrer à la file, mais toujours avec une distanciation de deux mètres. Ils vont s'en aller directement dans leur classe. On n'utilisera pas les casiers; même leurs espadrilles, on ne les fait pas changer. On les amène directement dans la classe. Ils vont diner à leur pupitre; ils vont pouvoir s'installer avec leur chaise, leur manteau sur leur chaise, leur sac à dos.»