Réouverture de l’économie | «C’est un petit saut dans le vide, on a un petit vertige» - Bernard Drainville

«On accueille ça positivement. Mais ce sera important que tous les intervenants se parlent pour qu’on puisse véritablement organiser les milieux de travail pour que tout se passe bien. La deuxième chose, ce sont les normes de santé et sécurité du travail. Si on ne veut pas avoir une autre flambée de coronavirus, il faut à tout prix qu’on respecte les règles de distanciation sociale, qu’on permette aux gens de se laver les mains régulièrement avec de l’eau et du savon. Et si ce n’est pas possible, ça prend les équipements de protection individuelle : des gants, des masques, des lunettes, des visières. Il faudra aussi avoir le pouls des milieux de travail à savoir s’il y a des éclosions. S’il y a des choses qui ne fonctionnent moins bien, il faudra les corriger rapidement»