«Les enfants vont être capables», assure le ministre de l'Éducation à Paul Arcand et aux parents québécois

Québec mise sur des groupes de 15 élèves pour faciliter la distanciation sociale dans les écoles primaires et ce sera aux parents de décider si cela les satisfait.

En entrevue avec Paul Arcand, mardi matin, le ministre de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur, Jean-François Roberge, a parlé des mesures retenues et de la confiance qu'il porte au personnel et aux enfants.