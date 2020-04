Le retour en classe pourrait s’avérer plus compliqué pour les enfants dont les parents sont séparés

Si on en saura plus long sous peu sur les conditions d'un déconfinement progressif et d'un éventuel retour à l'école pour des milliers d'enfants, la situation pourrait s’avérer plus complexe pour les bambins dont les parents sont séparés.

Est-ce que cette décision fait partie de l’autorité parentale requérant le consentement des deux parents ou est-ce une décision exercée dans le contexte de la garde?

Paul Arcand a fait le point sur ces questions en compagnie de Me Sylvie Schirm, avocate en droit de la famille.