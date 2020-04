COVID-19 | «Non Donald, il ne faut pas ingérer de désinfectant» -Luc Lavoie

Le fabricant de Lysol a émis une mise en garde vendredi matin contre toute utilisation interne de ses produits de désinfection.

Alors que le président Donald Trump a suggéré jeudi que les gens pourraient obtenir une «injection» du désinfectant qui élimine le coronavirus en une minute, l'entreprise a indiqué dans un communiqué qu'en aucun cas leurs produits désinfectants ne doivent être administrés dans le corps humain.

Elle ajoute que leurs produits de désinfection et d'hygiène ne doivent être utilisés que conformément à leur destination et conformément aux directives d'utilisation.

C’est donc dire qu’on ne l’ingère pas et on ne se l’injecte pas non plus il va sans dire.

Dans son commentaire quotidien avec Bernard Drainville, le chroniqueur Luc Lavoie y est allé de vives critiques envers les propos stupéfiants du président des États-Unis.