Armée canadienne dans les CHSLD | «Bravo François Legault!» - Lise Ravary

«Ils n’ont pas d’état d’âme, pas de fédérations qui poussent en arrière, pas de revendications syndicales, ils savent exécuter des ordres, ils vont aller au-devant du danger tout en se protégeant. Et l’armée canadienne, on paye pour. Ça ne veut pas dire qu’on ne recevra pas une facture après… Ce n’est un aveu d’échec, on fera le procès du modèle québécois plus tard. C’est le temps d’avoir des gens sur le terrain avec des bras. Et n’oublions pas que l’armée canadienne passe beaucoup de son temps à faire de missions humanitaires en Haïti ou au Moyen-Orient que de faire des opérations de guerre. Face à la désorganisation ou la maladie, ce sont des choses qu’ils ont déjà expérimentées. La France et la Grande-Bretagne ont également pris la décision d’impliquer l’armée»