«On risque de ‘’scrapper’’ la crédibilité du premier ministre» - Lise Ravary

Depuis quelques jours, Lise Ravary ressent de plus en plus de frustration lorsqu’elle écoute le point de presse quotidien du premier ministre du Québec, François Legault.

Cette frustration prend son origine dans les messages contradictoires qu’elle reçoit.

D’une part, les médecins et infirmières parlent de leur réalité chaotique et désorganisée sur le terrain et de leur côté, il y a le trio Legault-McCann-Arruda qui répète que tout va bien.