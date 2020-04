Revue de presse de Paul Arcand | Encore des milliers de morts à prévoir en CHSLD

«Si on met de côté les centres de soins de longue durée, on peut dire qu'au Québec, on a quand même réussi à garder un certain contrôle (...) Dans la communauté, on ne pense pas qu'il y a eu beaucoup de gens qui ont été en contact avec le virus. Il y a encore une forte majorité de Québécois qui n'ont pas été en contact et qui sont potentiellement à risque.»

Voilà comment Paul Arcand tentait de garder le moral durant sa revue de presse qu'il lançait en commentant la Une de La Presse qui titre «qu'il y aura des milliers de morts en CHSLD».