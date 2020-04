L'épidémie est-elle vraiment chose du passé en Chine?

Encore des doutes, selon plusieurs experts

Si l’on se fie aux chiffres du pays, la Chine compte maintenant 4632 décès totaux liés au coronavirus. C’est un important bond de 27%. Mais ça reste que seulement 3 personnes par million en Chine auraient perdu la vie à cause de la COVID-19.

Si on dit que l’Allemagne a fait un excellent travail lors de cette crise, et qu’ils ont tout de même perdu 50 personnes par million d’habitants, on peut se permettre de douter des chiffres avancés par la Chine.

Mis à part l’histoire des décès, la Chine rapporte maintenant que seulement 116 personnes sont toujours porteuses du virus aujourd’hui, dont 89 en état critique. Ça demeure des chiffres qui peuvent continuer de semer le doute.

Si ce chiffre s’avère véridique, on peut véritablement dire que la Chine est rendue au bout du processus. Mais encore faut-il que ce soit vrai.