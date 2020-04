«Ça suffit ce corporatisme-là» - Jean-Luc Mongrain

«Le corporatisme syndical a fait en sorte qu’il y a une résistance. Quand on est en haut de l’échelle d’une société, je pense que ces gens n’ont pas à penser à quel que cachet que ce soit, alors que déjà, dans la vie normale, ils reçoivent une prime pour mettre une jaquette pour aller voir un patient. Ça suffit ce corporatisme-là. Ce qu’il faut présentement, c’est d’être capable collectivement de faire l’effort nécessaire pour arrêter cette pandémie, pour arrêter que nos vieux meurent. Il n’y a pas de date de péremption d’étamper sur un individu qui est mourant. Les médecins peuvent aller aider et soutenir. Et je le souhaite»