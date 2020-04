«La belle perfection de M. Legault s’est envolée» - Lise Ravary

«Le 19 mars, on était en pâmoison devant le Dr Arruda. Le Québec est devenu gaga de son directeur de santé publique. Devant un être humain si humain, un virus inhumain ne pouvait pas avoir de poigne. Quant à M. Legault, on l’a promu au poste de ‘’bon papa du Québec’’. Authentique et pas mal transparent. Et madame McCann, quelqu’un de plus réservé, mais pas dans l’arrogance comme certains de ses prédécesseurs»