600 000 chômeurs au Québec | «Ce temps peut être utilisé pour se former et se rendre utile»

«Il y a des plateformes en ligne pour se former. On a un problème de littéracie au Québec, 53% de notre population éprouve des problèmes importants. On pourrait mettre ces gens sur des cours. La santé et sécurité, la validation de données… il y a plein d’idées, ça prend des gens capables de fédérer ces idées et faire travailler du monde»