Lise Ravary à Dominic Champagne | «On devrait se garder une petite gêne»

«Même chose avec Le Panier Bleu. C’est une belle idée, mais acheter local, c’est aussi un choix économique. Pour une mère monoparentale avec trois enfants au 3e étage dans le Centre-Sud qui est caissière mais qui là, est en arrêt de travail. Le steak élevé dans le Bas-du-Fleuve sur une montagne bio à 60$ le kilo vendu chez un chic boucher du Mile-End, ce n’est pas pour elle. Et moi, ça me heurte tous ces discours culpabilisants et souvent moralisateurs qui nous disent qu’il va falloir souffrir plus pour comprendre, je ne peux pas comprendre ça»