«Il faut sauver le plus d'ainés possible» -Bernard Drainville

«Les CHSLD étaient notre angle mort. On se rend compte que ce sont les employés qui ont infecté les résidents. Il faut une opération systématique pour tester les employés. Ceux qui sont infectés, on les sort, on remplace par du personnel qui ne l'est pas. Testons les personnes qui vont rentrer et venir les remplacer. On parle déjà de prendre du personnel des hôpitaux pour aller prêter main-forte dans les CHSLD. Il faut sauver le plus d'ainés possible.»