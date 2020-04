Coronavirus | «Je pense que la disparition de l’argent est commencée»

«Cette crise va nous coûter collectivement entre 200 et 300 milliards de dollars au Canada, donc, on n’aura pas les moyens de se payer une crise comme ça à chaque 5 ans. J’ai l’impression qu’il va y avoir des conséquences comme celles qui ont eu lieu post 11 septembre. Je te prédis que dans les pharmacies, les aéroports qu’il y aura des thermomètres. Et à partir du moment où ta température ne sera pas bonne, tu n’auras plus la capacité de voyager. C’est fini de pouvoir tousser à l’Orchestre symphonique de Montréal, quand on tousse, on reste chez nous»