Confinement et distanciation sociale | La prison pour les récalcitrants?

«Faut comprendre qu’aujourd’hui, on opère sous la loi des mesures d’urgence. On a déclaré l’état d’urgence sanitaire. Aujourd’hui, il faut comprendre que l’isolement est extrêmement important. Les deux mètres, c’est important. Les gens vont devoir comprendre qu’il va y avoir des conséquences, la prison peut-être, mais des conséquences financières. Si demain matin, un membre de ma famille était infecté par quelqu’un qui le savait et qui vient nous voir et qui le transmet, je n’hésiterais pas à le poursuivre au civil pour dommages et encore plus, si quelqu’un de ma famille en mourait»