Coronavirus | «C’est une bonne leçon d’humilité» - Boucar Diouf

«Je suis inquiet, je trouve ça triste car il y a des familles endeuillées et d’autres qui vivent une réclusion forcée. C’est plus dramatique parce qu’on combat un ennemi qu’on ne voit pas. Je pense que les virus servent aussi à ramener un peu d’humilité chez l’espèce humaine. On se trouve tellement invincibles et on se qualifie souvent de prédateurs suprêmes de la planète. Mais en réalité, voilà un petit virus invisible qui paralyse toute la planète. Malgré tout le drame que nous vivons, c’est une bonne leçon d’humilité»