Devrait-on obliger les profs à enseigner à distance?

«Non, on ne devrait pas l’imposer parce que c’est trop inégal en fonction des niveaux scolaires et des régions. Ce n’est pas une solution clé en main. Il y a des niveaux et des régions où ça marche et ça fonctionne très bien. Par contre quand tu arrives au secondaire ou au primaire, ça va plus ressembler à des courriels envoyés par le professeur avec des listes de textes à lire. Tu as aussi des régions qui n’ont pas l’Internet haute vitesse, donc, il y a plein de cours qui ne peuvent pas se donner en ligne»