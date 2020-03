«Ce que je trouve le plus difficile, c'est l'inquiétude généralisée sur la planète et au Québec» -Pierre Curzi

«On est confinés depuis 16 ou 17 jours Marie et Moi, mais on fait partie des privilégiés. On vit dans une grande maison, dans un lieu qui est en soi très isolé, très beau, on a un grain terrain, on est en bonne santé (...) Ce qui est le plus difficile, c'est l'inquiétude généralisée pour ce qui est en train de se passer à la fois sur la planète et au Québec. Comment on va trouver un sens et quel va être l'avenir après? Qu'est-ce que ça va avoir modifié et ce que ça n'aura pas modifié. Cette pandémie est un révélateur fabuleux de l'état du monde, de l'état dans lequel on est au Québec...»