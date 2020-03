Revue de presse | Entente avec la FIQ: nouvelles mesures de sécurité pour les infirmières

Paul Arcand signifait, mardi matin, la nouvelle confirmée la veille en soirée: la Fédération interprofessionnelle de la santé du Québec (FIQ) prolongeait de six mois avec le gouvernement du Québec une entente assurant la sécurité des travailleuses dans le contexte de la lutte à la COVID-19.

Il est question que les infirmières ne travaillent plus dans le contexte actuel et que les uniformes seront maintenant fournis, remisés et nettoyés sur les lieux de travail.