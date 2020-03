Fermer un secteur de Montréal ou même la ville? «Il faut avoir un ''go'' de Québec», dit Valérie Plante

«La Santé publique nous donne pour l'instant très peu d'informations sur les foyers (d'infection) spécifiques. On sait qu'à Montréal-Nord, il y a un foyer de personnes ainées qui est plus problématique. On est loin de Notre-Dame-de-Grâce», disait la mairesse de Montréal à Paul Arcand, lundi matin.

Paul Arcand tentait de savoir auprès de Mme Plante la situation sur l'île, tout en demandant des précisions sur la façon dont on pourrait limiter l'accès dans un quadrilatère, un arrondissement ou même la ville de Montréal au complet.