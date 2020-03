«Je pense que c'est l'heure de serrer la vis pour vrai -Paul Arcand

«J'essaie de comprendre le rôle des policiers (...) Ils n'ont pas l'air de trop saisir c'est quoi la directive. Il arrive quoi avec la personne qui ne respecte pas les règles. Ce n'est pas clair pour moi. On ne sent pas une très grande pression; entre le discours et l'application des mesures, je ne suis pas certain. Il n'y a rien de plus frustrant que quand toi tu respectes les consignes de voir des gens qui s'en sacrent complètement. Ça augmente la frustration.»