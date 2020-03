Coincé au Pérou, Mathieu Larochelle a gagné à la loterie «Rentrez au pays»

«On s'est inscrit sur deux sites de voyageurs et de temps en temps on recevait un courrier électronique nous disant qu'il y avait des efforts qui étaient faits pour nous rapatrier. Mardi, on a reçu un courriel nous disant qu'un vol était prêt et qu'on pouvait réserver notre place. Vous avez un NIP, un code pour réserver votre billet d'avion. Là, c'est la course pour embarquer sur le site internet, à entrer tes informations au plus vite, à espérer que ta carte de crédit ne plante pas pour que ton billet soit acheté parce qu'il y a des personnes qui ont reçu le même courriel que nous et qui n'ont jamais été capables d'acheter leurs billets.»