Revue de presse | «Les deux axes essentiels» de la crise actuelle et de belles histoires de solidarité

«Un restaurant asiatique du centre-ville de Montréal, qui est obligé de fermer, a préparé des plats pour le personnel médical des urgences des hôpitaux (...) Une idée du chef, on a recruté des bénévoles, des employés qui perdaient leur emploi, mais qui avaient le goût de participer à l'effort de solidarité. Ces gens ont participé à la préparation des plats et à la livraison. Mme Chang me dit: les médecins et infirmières et autres personnes de soutien ont beaucoup apprécié nos sacs surprises garnis de bonne nourriture. Cela a comblé un besoin, c'est clair et surtout et cela a donné à ces gens-là un sentiment de fierté.»