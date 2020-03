Revue de presse | «L'endroit le plus préoccupant sur la planète, c'est New York»

«L'endroit où je trouve que c'est le plus préoccupant sur la planète, c'est New York avec une population concentrée, des gens qui ne vont pas passer de testd, un système de santé qui est absolument à son maximum et le gouverneur Cuomo qui dit que si on fait rien et qu'on a pas plus de masques, plus de ventilateurs, il y a des gens qui ne devraient pas mourir qui vont mourir...»