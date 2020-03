Refus de s’isoler | «Moi, je serais intraitable. Ce serait 15 000$ d’amende» - Luc Ferrandez

«Bien content que le Québec a décidé de sévir et pour pouvoir faire intervenir la police grâce à des règlements. Les gens qui trichent, surtout ceux avec des symptômes, ne se rendent pas compte qu’ils contribuent à la faillite de milliers de commerces et de PME. Ils sont responsables que des milliers d’élèves sont privés d’année scolaire et que des parents ne peuvent pas aller travailler. Ils décident du décès de centaines de personnes âgées. Moi, je serais intraitable. Ce serait 15 000$ d’amende si tu te promènes avec le coronavirus dans un Costco et on saisit ta voiture pour 18 mois. Il faut aller au-delà de la conscientisation. Ça marche pour 90% des gens, mais il y a toujours 10% de gens qui ne veulent rien comprendre»