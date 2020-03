Coronavirus | «Attendez-vous au pire aux États-Unis, on va voir à quel point Trump a erré»

«Quand on regarde la situation mondiale, on se rencontre que c’est loin d’être la fin. En Europe, on est au milieu du problème. Hier, l’Italie a eu un nombre record de morts. Ce qui est surprenant, c’est de voir que le taux de morbidité est différent de pays en pays. Le pays qui se sort mieux d’affaire, c’est l’Allemagne. Ce qu’elle a fait, c’est une campagne massive au niveau du test. Ils ont mis à la disposition des autorités sanitaires l’équivalent de 1,6 million de tests. Ils testent à peu près tout le monde. Aux États-Unis, il y en a environ 250 000»