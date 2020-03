Un Québécois «coincé» en Espagne... jusqu'au 26 mars

En Espagne, le nombre de cas de COVID-19 a brutalement augmenté alors que les autorités ont annoncé 2 000 nouveaux cas, dimanche, et une centaine de décès en plus en 24 heures.

Au total, on dénombre plus de 9000 personnes infectées et au moins 300 morts.

Les citoyens ont interdiction de sortir se promener, rendre visite à de la famille ou des amis, sortir faire du sport, rendre visite à un voisin et fêter un anniversaire.