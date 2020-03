COVID-19 | «Les trois champs de compétences du fédéral, c'est un fiasco» Paul Arcand

L'animateur de l'émission matinale confirmait d'entrée de jeu en ce lundi 16 mars 2020 qu'il n'avait jamais reçu autant de courriels et messages en tous genres.

À travers toutes les données à jour des statistiques liées à la COVID-19, les pays les plus touchés, les foyers principaux de la pandémie et la situation au pays, Paul Arcand saluait le travail des autorités québécoises, mais se montrait très critique de la performance d'Ottawa dans ses trois champs de compétences: les frontières, l'aide étrangére et le transport aérien.