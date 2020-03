Thérapie de conversion | «J’étais désespéré d’être gai, même à 12 ans»

«J’étais dans un contexte très religieux, dans un groupe protestant. Pour mon groupe et ma famille, c’était évident qu’être gai, c’était mal. On croyait que c’était en raison d’un esprit maléfique. À 12 ans, j’ai demandé moi-même d’aller suivre une thérapie d’exorciste. C’était très intense, très violent comme processus. J’ai jeûné pendant deux jours et le prophète m’a crié dans les oreilles pour chasser les esprits maléfiques. Évidemment, je pleurais parce que c’était très traumatisant. Mais je crois aussi que je pleurais aussi parce que j’étais désespéré d’être gai, même à 12 ans. Depuis ma tendre enfance, j’avais été conditionné d’être aversif envers l’homosexualité»