Coronavirus | «On fait appel au calme pour éviter que les enfants développent de l’anxiété»

«Nous, on invite les parents à suivre la recommandation. Mais si un élève se présente quand même, on n’ira pas le pointer. Il y a une stigmatisation des jeunes qui reviennent de voyage. On peut voir certains commentaires ou actions démesurées face à ça dans notre collectivité. On fait appel au calme pour éviter que les enfants développent de l’anxiété. On prend la situation au sérieux, on comprend le risque, mais nos élèves n’ont jamais été dans une zone à risque»