Thérapies de conversion | «C’est une fraude» - Luc Ferrandez

«C’est une thérapie qui promet à des gens de suivre une espèce de reprogrammation basée sur des approches pavloviennes. On va te donner des chocs électriques si jamais tu vois des photos d’hommes nus et que tu ressens un quelconque désir. On va essayer de te reprogrammer. C’est une frivolité incroyable. C’est démontré aujourd’hui que ça ne fonctionne pas»