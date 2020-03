Élèves en difficulté | «C’est une urgence nationale» - Alexandre Taillefer

«On parle de deux élèves sur 10 au primaire et au secondaire. C’est un enjeu très important. Mais sur les 10 élèves, il y en a deux qui s’en vont au privé et deux autres s’en vont dans les programmes particuliers (sports-études, écoles internationales, etc.). Donc tu retires quatre élèves sur 10, il en reste six. Et sur tes six, il y en a deux qui ont des problèmes importants d’apprentissage. C’est une urgence nationale et ça prend une stratégie nationale. Le Québec doit être capable de limiter l’impact de la loto-génétique et la loto du code postal»