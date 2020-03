Revue de presse | Autre cas grave d'abus «échappé» par la DPJ de l'Estrie

«On est au Québec! C'était la 5e fois que la DPJ se penchait sur la situation de cette famille. Il n'y avait pas eu de retrait d'enfants. L'avocat dit qu'il ne comprend pas les délais alors qu'il y avait tellement de besoins non comblés: on avait des pages et des pages de manquements à l'école, de rendez-vous de santé manqués, pas de bouffe, pas de suivi médical, ils vivaient avec des chiens, pas d'électricité et des draps sales, des matelas tout croches. Ils arrivaient à l'école, ils sentaient mauvais... Ça ne se peut pas, ça ne se peut pas qu'on échappe des cas comme ça. Les tatas de fonctionnaires tentent encore une fois de se protéger le cul. Il n'y a pas de responsable et on n'est pas capable de dire clairement pourquoi on l'a échappé... Il y a de quoi hurler. Il y a quelques chose d'indécent. Je m'excuse ce matin, mais ça me rend fou.»