A-t-on raison de s’inquiéter du coronavirus?

«Oui, on a raison de s’inquiéter, car c’est un devoir civique qu’on enraye le plus rapidement possible ce virus de la face de la planète. Le taux de mortalité pour le COVID-19 est de 2% alors que pour la grippe saisonnière, il est de 0,1%. Donc, c’est 20 fois plus mortel. Et la contagiosité est environ deux à trois plus importantes. À partir du moment où on laisse le COVID-19 s’implanter ici, il risque de ressortir chaque année. Et au lieu qu’il y ait 8000 morts par année au Canada en raison de la grippe, on pourrait en avoir 100 000»