Le 31 janvier dernier, Aphasie Québec a lancé la 2e édition de sa campagne de sensibilisation annuelle «Mon deuxième premier mot».

La campagne s’échelonne jusqu'au 31 mars, mais l’aphasie, on peut en parler toute l’année, dont avec Josée Boudreault et Michel Demers, le frère et proche aidant de Jacques qui le représentait en studio avec Paul Arcand.