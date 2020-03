Revue de presse | Des éducatrices de la Commission scolaire de Montréal incitent des élèves à des pratiques musulmanes

Après avoir effectué les suivis de mise sur les dossiers du meurtre d'Océane Boyer et des développements entourant le possible démantèlement de la barricade à Kahnawake, Paul Arcand a résumé un autre dossier qui va faire couler beaucoup d'encre et faire grincer des dents.

Selon ce qu'a publié Le Devoir, deux mères dont les filles fréquentent la Commission scolaire de Montréal affirment que des éducatrices voilées ont fait pression sur leurs enfants afin qu'elles adoptent des pratiques musulmanes.

Remercier Allah et ne pas avoir recours au traiteur de l'école parce que la nourriture servie n'est pas halal ou contient du porc: voilà des exemples des récriminations des parents.