«Je suis impressionné par la performance du Bloc québécois» - Alexandre Taillefer

«Je suis impressionné par la performance du Bloc québécois. Je suis impressionné par le travail rigoureux, sérieux et respectueux qu’ils font. Ils participent au débat, ils sont en mode solution. Ils sont documentés, ils font leur devoir et défendent les intérêts du Québec et ils le font très bien. On le voit dans les dossiers de l’aluminium, de l’agriculture et celui de Wet’suwet'en»