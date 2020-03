Tout ce que vous voulez savoir sur le Coronavirus | Paul Arcand reçoit le Dr Paul Le Guerrier

«On ne connait pas encore tout sur ce virus-là, mais pour l'instant il y a peut-être un peu plus de gens qui en meurent, surtout chez les persones âgées... Ça se peut que le nombre de personnes qui en meurent diminue avec le temps parce que ça se peut qu'il y ait beaucoup de personnes qui ont peu de symptômes et qui présentement ne sont pas détectées, ce qui ferait que le nombre de personnes qui en meurent diminuerait et que ça pourrait ressembler à une grosse, grosse grippe.»