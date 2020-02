«Je demande aux responsables de la DPJ de lire et de respecter la loi» - l’avocate Valérie Assouline

«L’enfant est la dernière personne à qui on pense. Il y a des incohérences dans ce système. C’est horrible ce que je vois. En plus, les enfants n’ont pas de support psychologique pour pallier cet abus et à cette violence institutionnelle. Je blâme qu’il n’y ait pas d’application de la loi à propos des droits de l’enfant. […] On parle d’un échec du système. Je demande aux responsables de la DPJ de lire et de respecter la loi. Il y a des directives claires.»