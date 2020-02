Controverse Félix Leclerc | «C’était un texte inapproprié pour des enfants de 8-9 ans» - Alexandre Taillefer

«Il faut se rappeler que des élèves de 3e et 4e année, ils ont 8-9 ans. Quand tu lis le texte de Félix Leclerc, tu as 100 000 façons de tuer un homme : la hache, le couteau, la scie, le fusil, la noyade, la corde… Et effectivement à la fin, on dit que la meilleure façon c’est le chômage, c’est de le payer à ne rien faire. C’est un magnifique poème de Félix Leclerc, mais vous n’allez pas me faire croire que si on veut enseigner Félix Leclerc, on ne pourrait pas commencer par ‘’Moi mes souliers ont beaucoup voyagé’’? Selon moi, ce texte n’aurait pas dû figurer dans le cursus d’enfants de 8 ou 9 ans. C’était un texte inapproprié»