Les extrémistes de gauche, défenseurs des causes autochtones et environnementales, dont anti-gazoduc, sont de plus en plus dans le collimateur du renseignement et des corps policiers canadiens à cause de craintes grandissantes de dérives violentes.

C’est ce que journaliste d’enquête du 98.5, Fabrice de Pierrebourg a découvert à la lecture de plusieurs rapports du Centre intégré d’Évaluation du Terrorisme, obtenus après de nombreux mois d'attente par la loi d’accès à l'information.