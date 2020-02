«Il faut investir dans autre chose que le pétrole en Alberta» - Luc Ferrandez

«Il s’est fait élire en disant qu’il allait en faire des projets pétroliers et que ce n’était pas le fédéral qui allait l’arrêter. Et le vocabulaire utilisé par Kenney, c’est un vocabulaire que je n’ai jamais entendu dans la bouche d’un indépendantiste québécois. C’est un langage de ‘’bully’’ dans une cour d’école. Et dans le fond, il savait que ce projet était économiquement non valable depuis 2010 parce que le coût du baril de pétrole a baissé. Mais il s’attendait à ce que le fédéral finance les infrastructures et donne des subventions. Et il s’est rendu compte qu’il n’y en aurait pas de subvention»