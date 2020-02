Fondateur de L’Arche | «Tout le monde voyait Jean Vanier comme un saint homme»

«Je suis tellement tombée à la renverse. Tout le monde voyait Jean Vanier comme un saint homme. Après avoir fait une partie de sa vie adulte dans la marine canadienne, Jean Vanier est parti en quête spirituelle et sa vie est devenue la quête de dieu et philanthropie. On est dans l’icône ultime de ce que le catholicisme et le christianisme présentent comme modèle, c’est-à-dire, une personne qui fait le bien auprès des démunis»