Le projet CLÉ aide financièrement et émotionnellement la scoralisation des «enfants de la DPJ» | Inspirants témoignages de Krystel et Rosalie

«À trois ans, ma famille a vécu des événements troublants à cause de l'incendie majeur de notre maison. Par la suite, j’ai été placée par la DPJ. J’ai poursuivi mon parcours. Pour être honnête, je ne compte plus les écoles qui m’ont accueillie. J’avais une facilité de faire abstraction des problèmes de ma vie personnelle. À partir du secondaire un, mon parcours scolaire a été un peu plus cohérent.»