Rapport sur les pesticides | «C’est une liste pieuse» - Alexandre Taillefer

«C’est comme la crise des Indiens : si tu veux aller en profondeur, il faut remettre en cause le modèle québécois d’agriculture. On a un modèle qui est grande ferme de monoculture. Ils ont besoin de revenus parce qu’ils ont investi beaucoup dans leurs machines. Ils ne peuvent pas se permettre des mauvaises années. Et les pesticides assurent une certaine productivité. Et si tu vas dans un autre modèle, il faut tout changer!»