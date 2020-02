La revue de presse | Blocus ferroviaire: «On a un gouvernement Trudeau faible»

«Ça fait deux semaines que ça dure. Justin Trudeau se dit patient, tandis que François Legault se dit impatient. Chose certaine, ça commence à avoir des effets concrets. Pas juste pour le transport des marchandises, mais aussi pour le transport en commun à Montréal, pour les gens qui prennent notamment le train de banlieue. Mettons une chose au clair, personne ne veut d’un affrontement entre les policiers et les autochtones. En même temps, il se passe pas grand-chose, excepté le fait que certains du gouvernement Trudeau se remémorent constamment les mauvais traitements imposés aux autochtones, qui sont réels. Est-ce que c’est en bloquant une voie ferrée qu’on va régler l’histoire? On est aux prises en 2020 avec une crise autochtone importante, qui a de graves effets économiques. Mardi, Justin Trudeau n’a rien dit qui laisse entrevoir un peu de fermeté de sa part. Il a l’air d’un premier ministre absent. On a un gouvernement faible.»